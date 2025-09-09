Son yıllarda koleksiyon dünyasında en çok ilgi gören parçaların başında Barbie bebekler geliyor. Özellikle 1960’lı ve 70’li yıllarda üretilen orijinal Barbie’ler, koleksiyoncular için adeta altın değerinde.

BİR TELEFON FİYATINA SATILIYOR

Kutu açılmamış ya da iyi korunmuş vintage Barbie’ler, açık artırmalarda ve koleksiyon piyasasında binlerce liraya satılıyor. 1959’da piyasaya çıkan ilk Barbie bebeklerinden biri, daha önce 20 bin doların üzerinde alıcı bulmuştu. Türkiye’de ise bu bebeklerin fiyatı, durumuna ve nadirliğine göre 10 bin liradan başlayıp yüz binlere kadar çıkabiliyor.

NADİR MODELLER DEĞERLİ

Koleksiyoncuların gözdesi olan modeller arasında sınırlı üretimler ve özel tasarımlar öne çıkıyor. 1960’ların “Ponytail Barbie”, 70’lerin “Malibu Barbie” serisi ve 80’lerde ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan özel bebekler, koleksiyon değerini katlayan parçalar arasında.

NOSTALJİ VE YATIRIM BİR ARADA

Uzmanlara göre Barbie bebeklere olan ilgi, yalnızca nostaljik bir tutku değil; aynı zamanda karlı bir yatırım. Yıllar içinde değerini katlayan bu bebekler, çocukluk kutularında saklanan birer hatıra olmaktan çıkıp beklenmedik bir servete dönüşebiliyor.

ÇOCUKLUK KUTUNUZU AÇMAYA DEĞER

Evinde eski Barbie bebekleri bulunanların özellikle orijinal kutusu ve kıyafetleriyle saklanan modelleri varsa bu parçalar bugün koleksiyon pazarında dudak uçuklatan fiyatlarla alıcı bulabiliyor.

MİLYONLARCA LİRAYA SATILIYOR

Detaylara bakıldığında, bazı Barbie bebekler online satışlarda şaşırtıcı rakamlara alıcı buluyor:

- 28 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 155 bin TL)

- 20 bin dolar (yaklaşık 825 bin TL)