Göz rengini belirleyen temel unsur, iriste bulunan melanin miktarı. Melanin oranı arttıkça gözler daha koyu görünürken, daha düşük seviyelerde mavi ve yeşil tonlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle göz rengindeki değişimlerin önemli bir bölümü, melanin miktarındaki veya ışığın gözdeki yansıma biçimindeki değişikliklerle bağlantılı oluyor.

İLAÇLAR GÖZ RENGİNİ ETKİLEYEBİLİYOR

Uzmanlar, bazı ilaçların göz renginde değişime yol açabildiğini belirtiyor. Özellikle glokom tedavisinde kullanılan bazı göz damlalarının iristeki melanin üretimini artırarak gözlerin zamanla daha koyu görünmesine neden olabildiği ifade ediliyor. Bu değişimin bazı vakalarda kalıcı olabileceği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra COVID-19 tedavisinde kullanılan favipiravir ilacıyla bağlantılı olarak göz renginde geçici değişim yaşayan bazı vakalar da tıp literatürüne geçmiş durumda. Araştırmacılar bu tür örneklerin oldukça nadir görüldüğünü vurguluyor.

YARALANMALAR VE ENFEKSİYONLAR DA NEDEN OLABİLİYOR

Göz bölgesine alınan darbeler, kimyasal yanıklar veya çeşitli yaralanmalar da göz renginin değişmesine yol açabiliyor. Bazı durumlarda göz içinde oluşan kanama ya da pigment kaybı, irisin daha koyu veya daha açık görünmesine neden olabiliyor.

Uzmanlar ayrıca bazı enfeksiyonların ve iltihabi göz hastalıklarının da göz rengini etkileyebileceğini belirtiyor. Özellikle üveit olarak bilinen göz içi iltihabı, iristeki pigment yapısını değiştirerek göz renginde fark edilir değişikliklere neden olabiliyor.

HER DEĞİŞİM MASUM OLMAYABİLİR

Göz rengindeki değişikliklerin bir bölümü ışık, kıyafet rengi veya göz bebeğinin büyüklüğü nedeniyle oluşan optik yanılsamalardan kaynaklanabiliyor. Ancak uzmanlar, yetişkinlik döneminde ortaya çıkan kalıcı ve belirgin renk değişimlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Çünkü bu durum bazı göz hastalıklarının veya sağlık sorunlarının işareti olabilir.

Bu nedenle göz renginde beklenmedik bir değişiklik fark eden kişilerin bir göz doktoruna başvurması tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre erken teşhis, olası göz hastalıklarının önlenmesinde önemli rol oynuyor.