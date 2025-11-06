Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında bugüne kadar 32 bin 845 levhayı kaldırdıklarını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelere ve yeknesaklığı sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin, Resmi Gazete'nin 16 Ağustos 2025 tarihli sayısında yayımlandığını hatırlatan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle de "Trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır" ilkesi doğrultusunda standardize edildiğini vurguladı.

14 BİN 590 KM'LİK DEVLET VE İL YOLUNDA ÇALIŞMALAR TAMAM

Uraloğlu, birinci öncelik olarak yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolunda çalışmaları 31 Ağustos'ta tamamladıklarını ve 992 yaya geçidini tamamen kaldırdıklarını ifade etti.

Ayrıca 392 meskun mahali daraltırken 842'sini kaldırdıklarını aktaran Uraloğlu, "Hız levhalarını 348 kurpta ve 928 kavşakta kaldırdık. 427 kurp ve 108 kavşakta ise hız sınırını değiştirdik. 553 bozuk satıhlı kesimde hız levhalarını kaldırdık. 1058 adet diğer kesimde hız levhaları kaldırdık, 875 adet hız sınırlaması sonu levhası ekledik. 138 adet refüj aralığını kapattık. Bu çalışmalarda 11 bin 258 hız levhası olmak üzere toplam 19 bin 61 adet levhayı kaldırdık." bilgisini verdi.

Uraloğlu, 1 Eylül itibarıyla kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında Karayolları Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleri tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Halihazırda devam eden çalışmaları 31 Aralık'a kadar tamamlayacaklarının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında birinci öncelikli yollarla birlikte bugüne kadar yaptığımız çalışmalar kapsamında 20 bin 55'i hız levhası olmak üzere toplam 32 bin 845 adet levhayı kaldırdık."