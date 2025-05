Hafta içi, hafta sonu; sabah, akşam; iş günü, resmi tatil demeden çalışan milyonlarca çalışan, döktüğü alın terine rağmen yoksulluktan kurtulamıyor. Sürekli ek mesai yapmalarına rağmen 85 milyonluk Türkiye’de en az 25 milyon kişi yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya yaşıyor. Avrupa İstatistik Ofisi’nin verileri Türkiye’nin hem gelir hem de çalışma süresi bakımından diğer Avrupa ülkelerden ne kadar olumsuz ayrıştığını gözler önüne serdi. Gelir, sosyal hayat ve istihdam durumuna göre hesaplanan yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olanların oranı Türkiye’de yüzde 30.4’e ulaştı. Böylece Türkiye’de 25 milyon 568 bin kişi mutlu bir yaşam standardı için gereken kriterleri karşılayamadı.

SADECE TÜRKİYE’DE ARTTI

Türkiye’nin ardından bu konudaki en kötü ülkeler Romanya ve Bulgaristan olurken, 27 üyeli Avrupa Birliği’nde (AB) ise oran yüzde 21 oldu. Diğer yandan Avrupa ülkelerinde yoksulluk her geçen yıl azalırken Türkiye’de ise hatalı ekonomi politikalarıyla derinleşmeye devam ediyor. AB’de verilerin tutulmaya başladığı ilk yıl olan 2015’ten bu yana yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle yaşayanların oranı 11.6 milyon kişi azalırken, Türkiye’de ise aynı dönemde 5.1 milyon kişi daha yoksullaştı. 2015’te listede dokuzuncu sırada yer alan Türkiye artık istenmeyen birinciliği elinde tutuyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024’e ilişkin makyajlı verileri bile Türkiye’deki her 10 kişiden 4’ünün iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, her 4 kişiden 1’inin de beklenmedik harcamalarını karşılayamadığını ortaya koymuştu.

Hafta sonu da çalışıyoruz

Çalışma saatlerine ilişkin verilere bakıldığında Türkiye’de çalışanların neredeyse 7/24 iş başında olduğu ortaya çıkıyor. Eurostat’ın dün paylaştığı verilere göre Türkiye’deki neredeyse her 2 çalışandan 1’i hafta sonu da çalışıyor. Avrupa ortalaması yüzde 22.3 olurken, Türkiye’de çalışanların yüzde 43.4’ü 2023’te hafta sonu çalıştı. Türkiye hem haftalık çalışma süresinde hem de hafta sonu çalışanların oranında Avrupa’da ilk sırada yer alıyor.