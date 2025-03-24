ABD, Las Vegas'ta yaşayan 27 yaşındaki Priscilla Tucker, 'Mormon' mezhebinin bir kolu olan ve kendilerinin 'İsa'nın doğrudan soyundan geldiklerine' inanan aşırı dinci "The Order" adlı tarikatta büyüdü. Sosyal medyada yaşadığı deneyimleri paylaşan Tucker; tarikatın ensest, kadın düşmanı ve ırkçı kuralları hakkında açıklamalarda bulundu. Bir TikTok videosunda genç bir kızken aile baskısı sebebiyle kuzeniyle evlenmeye zorlandığını şöyle anlattı:

"17 yaşındayken tüm ailem kuzenimle evlenmemi istiyordu ama ben istemiyordum. Ona, bana evlenme teklif etmemesini söyledim, o da etmeyeceğini söyledi. Ancak birkaç hafta sonra, sabah saat beşte annem beni uyandırıp bana bir sürprizi olduğunu söyledi. Hazırlandım ve dışarı çıktığımda karşımda kuzenim duruyordu.

Bir saat boyunca araba kullandık ve rastgele insanlarla birlikte sıcak hava balonu gezisine çıktık. Balon tam en yüksek noktaya ulaştığında, yani atlarsam öleceğim bir yükseklikte bana evlenme teklif etti. Oradaki insanların anılarını mahvetmek istemediğim için 'Evet' dedim."

AİLE BASKISI VE KURTULMA ÇABASI

Kuzenine yüzüğü çıkarıp geri vermek istediğini söylediğinde, "Ama ben zaten herkese 'Evet' dediğini söyledim" yanıtını aldı. O sırada birçok kişiden tebrik mesajları gelmeye başlamıştı. "O an çaresiz hissettim, yüzüğü tekrar taktım ve kuzenimle evlenmeyi kabul ettim."

Priscilla, ailesinin aylar boyunca evliliği gerçekleştirmesi için baskı yaptığını söyledi. Annesi ve babası evli değildi ancak babasının ebeveynleri üvey kardeşti. Babası öldüğünde, annesi onun üvey kardeşiyle evlendi...

"Yaklaşık altı ay boyunca beni kuzenimle evlenmeye ikna etmeye çalıştılar. Bir süre boyunca herkesin istediğini yapmak zorundaymışım gibi hissettim."

Tarikat içinde kuzen evlilikleri yaygındı ancak genellikle çocukken fazla vakit geçirilmezdi. Priscilla için durum farklıydı çünkü annesi ile kuzeninin annesi kardeşti

DÜĞÜNDEN KAÇIŞ VE AİLESİNİN TEPKİSİ

Priscilla, ailesinin baskılarına boyun eğerek uzun süre itiraz etmeden davrandı. Ancak düğün günü gelip çattığında kararlı bir şekilde 'Hayır' dedi. Annesi bu duruma öfkelenerek bağırmaya başladı: "Bunu nasıl yaparsın? Onu çok üzeceksin. Ablama, bana bunu nasıl yaparsın?"

Ancak Priscilla kararlıydı. Tarikatı tamamen terk etmeye karar verdi ve annesine artık "The Order" içinde kalmayacağını söyledi. Bunun üzerine annesi onu evden kovdu.

Priscilla büyükannesinin yanına taşınsa da orada da huzur bulamadı. Bu kez de büyükannesi onu başka bir adamla evlendirmeye çalıştı. Bu adamın zaten başka eşleri vardı ve üstelik Priscilla'nın babasının üvey kardeşiydi. Bu olaydan sonra Priscilla, tarikattan kaçmanın tek yolunun tamamen uzaklaşmak olduğunu anladı.

SONUNDA KAÇIŞ VE YENİ HAYAT

Ailesinin baskılarından kurtulmak için yıllarca fırsat kollayan Priscilla Tucker, sonunda bir gece otobüse binerek Las Vegas'a kaçmayı başardı. "Özgürlüğümü kazandım ve kendi hayatımı yaşıyorum. Artık huzurluyum" diyen Tucker, büyüdüğü tarikatın iç yüzünü sosyal medyada anlattı. 27 yaşındaki Tucker, diğer genç kadınların da aynı kaderi yaşamaması için sesini duyurmaya devam ediyor...