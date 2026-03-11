Çok Güzel Hareketler 2 programıyla adını geniş kitlelere duyuran Tuğba Yılmaz, uzun süredir aşk yaşadığı Alperen Sazlı ile evlendi. Temmuz ayında aile arasında düzenlenen nişan töreninin ardından çift, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla mutluluklarını duyurdu.

Ekipte tanıştıktan sonra ilişkilerini aşka dönüştüren Yılmaz ve Sazlı, temmuz ayında nişanlanmıştı. Tuğba Yılmaz, o anlara dair fotoğrafları sosyal medyada paylaşmış ve “Ben ve nişanlım” notunu düşmüştü.

''ÇOK KAR YAĞIYORDU EVLENDİM''

Nihayet evlilik adımını atan çift, nikah töreninden ilk kareleri de hayranlarıyla paylaştı. Beyazlar içinde poz veren Yılmaz, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

“Çok kar yağıyordu, evlendim… O kadar güzel dilekler ve mesajlar geldi ki teşekkür etmek istedim. Beni çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız. Düğünü temmuza erteledim, haber vereceğim.”

Uzun süredir birlikte olan çiftin mutluluğu, sevenlerinden gelen tebriklerle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.