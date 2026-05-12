Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen 'Çok Güzel Hareketler 2' isimli tiyatro ve televizyon programında yer alan 'Papaz olduk' skeci, Hristiyanların tepkilerine neden oldu.

Hristiyan bir gencin, ailesiyle Müslüman bir kızı istemeye gitmesini anlatan skeçteki bazı ifadelere İstanbul Süryani Kadim Vakfından eleştiri geldi.

Tepkilerin ardından programın resmi X hesabından bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son bölümümüzdeki bir skecimizde, amacını aşan bir ifadeye yer verdiğimizi üzülerek fark ettik. İlgili skeç Youtube yayın listemizden çıkarılmıştır. Kırdığımız herkesten içtenlikle özür diliyoruz."