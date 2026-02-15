Natura Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Başkent ekibi, maçta 2-0 öne geçmesine rağmen son 13 dakikada yediği 2 golle 1 puana razı oldu.

Maçın ardından Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sayın Diyadin'e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Maçtan sonra konuşan başkent ekibinin teknik direktörü Metin Diyadin, ''Çok iyi oynadığımız bir maçtı ama zorunlu değişiklikler berabere bitirdi'' açıklamasını yapar yapmaz kulüp tarafından görevine son verilmesi dikkat çekti.