ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), diplomatlar ve istihbarat görevlileri arasında yıllardır gizemini koruyan “Havana Sendromu”nun arkasında olabileceği düşünülen bir cihazı ele geçirmek için gizli bir operasyon yürüttüğü öne sürüldü. İddiaya göre Pentagon, bu cihaz için milyonlarca dolarlık bir ödeme yaptı.

CNN’in konuya yakın dört ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) birimi, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin son günlerinde Pentagon’dan sağlanan fonlarla son derece gizli bir satın alma gerçekleştirdi. Kaynaklar, söz konusu alım için “sekiz haneli”, yani en az 10 milyon dolarlık bir bütçenin kullanıldığını aktardı.

Yetkililer tarafından ele geçirilen cihazın, bir yılı aşkın süredir gizli tesislerde kapsamlı testlere tabi tutulduğu iddia ediliyor. Test sonuçlarına ilişkin ayrıntıların ise kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtiliyor.

SIRT ÇANTASINA SIĞAN ŞÜPHELİ TEKNOLOJİ

Cihaza ilişkin sızdırılan teknik bilgiler, uzun süredir tartışılan “yönlendirilmiş enerji saldırısı” teorilerini güçlendirir nitelikte. Uzmanlara göre cihaz, Havana Sendromu vakalarının başlıca nedeni olarak gösterilen “darbeli radyo dalgaları” üretebiliyor.

Bilim dünyasında en çok merak edilen sorulardan biri olan “Bu denli güçlü bir sistem taşınabilir mi?” sorusuna da yanıt bulunmuş görünüyor. İddialara göre söz konusu cihaz, bir sırt çantasına sığabilecek boyutlarda tasarlandı. Cihazın tamamen Rus yapımı olmadığı, ancak içerisinde Rus menşeli bazı bileşenlerin bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

CIA’NIN GEÇMİŞTEKİ AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Cihazın varlığına ilişkin iddialar, ABD istihbarat topluluğu içinde de ciddi tartışmalara yol açtı. Daha önce CIA ve diğer ulusal istihbarat birimleri, Havana Sendromu vakalarının arkasında yabancı bir devlet ya da kasıtlı bir saldırı olduğuna dair “yeterli kanıt bulunmadığını” açıklamıştı.

Bu açıklamalar, kendilerinin nörolojik hasarlarla yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen bazı mağdurlar tarafından “psikolojik baskı ve sorumluluktan kaçış” olarak değerlendirilmişti.

2017 yılında Moskova’da benzer bir saldırıya maruz kaldığını belirten eski CIA görevlisi Marc Polymeropoulos, CNN’e yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Polymeropoulos, “Eğer ABD hükümeti gerçekten böyle bir cihazı ele geçirdiyse, CIA’nın bize kamuoyu önünde açık bir özür borcu var” dedi.

Öte yandan Pentagon yetkililerinin, ele geçirilen cihaz ve yapılan testlere ilişkin bulgular hakkında geçen yılın sonunda Senato ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitelerine kapalı oturumda gizli bir brifing verdiği de iddialar arasında yer alıyor. Tartışmalar, Havana Sendromu’nun perde arkasına dair soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Dünyanın farklı noktalarındaki ABD'li görevlilerin yaşadıkları “gizemli” nörolojik rahatsızlıklara Havana Sendromu adı veriliyor. Bilim insanları mikrodalga radyasyon saldırılarının bu semptomlara sebebiyet verdiğini tahmin ederken henüz bu konuda net bir fikir birliği bulunmuyor. Havana Sendromu ilk olarak 2016 ve 2017 yıllarında tespit edilmişti. O dönemde Havana'da rahatsızlanan ABD'li yetkililerde migren, vertigo, işitme kaybı ve diğer benzeri nörolojik sorunlar meydana gelmişti. O zamandan beri yaklaşık 130 ABD'li görevlide benzer rahatsızlıklar meydana gelmiş ve olaylar Çin, Rusya ve ABD'de kayıt altına alınmıştı. CIA Direktörü William Burnes, yaşananlarla ilgili “Saldırı” açıklaması yapmıştı.