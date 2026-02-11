

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın yolu bir reklam projesinde kesişmişti. Geçen haftalarda İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan Aka, sevgilisiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra da aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde bir araya geliyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık. Sonra ben öyle bakmış bulundum. Ben tavladım diyebiliriz. Hiç istemiyordu, çok uğraştım. Üzerime yapışan çapkınlık imajının farkındaydı. Bir korku olabilirdi güven adına ama onları aştık."

Aka, "Sevgiliniz Hafsanur Sancaktutan'ın hangi özelliğini değiştirirdiniz?" sorusuna da "Soyadını değiştirmek isterdim" cevabını vermişti. Bu açıklamayı bazıları "evlilik teklifi" olarak yorumlamıştı.

Kubilay Aka kısa bir süre önce de Melis İşiten'in programında "Son zamanlarda en mutlu olduğun an neydi?" sorusuna verdiği "Rusya'ya bir futbol turnuvasına gitmiştim, Hafsa da benimle geldi. Sahaya girdim, oyun çok sertti. Maçtan çıktıktan sonra bana 'Sana özel sağlık sigortası yaptım' dedi. Hayatımdaki kadının bunu düşünmesi beni çok mutlu etti. Belli ki sen buna devam edeceksin, ben de arkandayım, sorun yok demekti bu. Anam babam bile düşünmemiştir" yanıtıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

Çift hakkında geçen hafta ise ayrılık iddiaları konuşulmuştu.

Geçmişte "Kubilay, çok romantik. 'Adam yok' dedim âlâsını buldum" ifadelerini kullanan Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmesi dikkat çekmişti.

Sancaktutan'ın bu hamlesinin ardından Kubilay Aka da birlikte olan fotoğraflarını sildi.

İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.