Olay yerine çağrılan polis ekipleri uçağa geldiğinde, pilotun direndiği ve kolluk kuvvetlerine saldırmaya çalıştığı belirtildi. Görgü tanıklarına göre kadın pilot, "çok agresif" davranarak kollarını savurdu ve tutuklamaya karşı koymaya çalıştı.

ANINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

The Sun'da yer alan habere göre pilot gözaltına alındı ve "havacılık kurallarını ihlal" ile "saldırı" suçlamalarıyla hakkında işlem yapıldı. British Airways, polisin yürüttüğü soruşturma nedeniyle yorum yapmayacağını açıklarken, pilotun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

UÇAK GERİ DÖNDÜ, UÇUŞ RÖTARLI YAPILDI

Yaklaşık 57 dakika sürmesi planlanan Edinburgh-Londra seferi, olay nedeniyle bir buçuk saat rötarlı gerçekleşti.

Polis Scotland sözcüsü, olayla ilgili "Bir kadın, havacılık suçları ve saldırı bağlantılı olarak gözaltına alındı ve hakkında dava açıldı" ifadelerini kullandı.