Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Güneydoğu başta olmak üzere, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege'nin İç Anadolu Bölümü'ne yaptığı uyarıların ardından Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Elazığ, Mardin, Şırnak, Tunceli ve Kütahya'da sağanak yağış ve fırtına etkisini artırdı.

Sağanak yağış ve fırtınalar, hayatı olumsuz yönde etkileyerek maddi zararlara yol açtı.

Mardin ve Şırnak'ta da toz taşınımı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Ankara

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kısa süreli dolu etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Ayvaşık Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katını su bastı.

Eşyaların zarar gördüğü daireye dolan suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Belediye ekipleri ise sağanak nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya

İl merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanak Zafertepe, Dumlupınar, 100. Yıl, Yunus Emre, Yenidoğan ve Cumhuriyet mahallelerinde binaların zemin katlarında su baskınlarına yol açtı.

Yağış nedeniyle şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı.

Trafik ekipleri, sel nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda, Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale

Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Hacıbey Mahallesi'ndeki dere taştı, yolları çamur kapladı.

Derenin taşması nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

İlçedeki ev, iş yeri ve bahçeleri de su basarken, müstakil evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolunun selden hasar görmesi üzerine tren seferlerinin aksadığı öğrenildi.

Ekipler, yolların onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan merkez Çalılıöz Mahallesi'nde yolu su basması sonucu mahsur kalan bir araç sürücüsünün yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Çankırı

Kapaklı ve Karamürsel köylerinde öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Bazı tarım arazileri sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

Bölgedeki çeltik tarlalarında zarar oluştuğu bildirildi.

Antalya

Finike ilçesindeki Çağıllı mevkisinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kayan tır, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kara yolunda araç trafiği oluştu.

Ekiplerce yürütülen 1 saatlik çalışma sonucu yol ulaşıma açıldı.

Mardin

Kentte öğleden sonra başlayan fırtına ve toz taşınımı, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı.

Toz taşınımı, il merkezinin yanı sıra sınıra yakın yerleşim yerlerinde de etkili oldu.

Bölgede zaman zaman etkisini gösteren sağanak, toz taşınımı nedeniyle çamura dönüştü.

Kızıltepe ilçesinde fırtına nedeniyle bir binanın çatısında bulunan metal gölgeliğin bir bölümü yerinden çıkarak aşağı doğru sarktı.

İlçenin Tepebaşı Mahallesi'nde ise bir çatıdan uçan saç parçası ağaçların üzerine düştü.

Derik ilçesinin Koçyiğit Mahallesi'nde yüksek gerilim hattı direği devrildi, bir ahırın çatısı uçtu.

Nusaybin ilçesinin 8 Mart Mahallesi'nde ise bir ağaç devrildi.

Söz konusu bölgelerde güvenlik önlemleri alan ekipler, hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.

Elazığ

Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

Karakoçan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklardaki trafik lambaları ile yön tabelaları devrildi.

İlçede bazı evlerin ve binaların çatısı uçtu.

Arıcak ilçesinde de bir evin çatısı fırtınanın etkisiyle zarar gördü.

Tunceli

Kent genelinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle il merkezi ile Nazımiye ve Mazgirt ilçelerindeki bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.

İhbar üzerine bölgelere giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

Şırnak

Kentte öğleden sonra toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü.

Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden neredeyse görünmez hale geldi, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

Karabük

Kent merkezi ve ilçelerde sağanak etkisini gösterdi.

Sağanağın ardından Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde bazı bahçelerde su birikintisi oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri çalışma yaptı.

Köy sakinlerinden Satiye Koç AA muhabirine, sağanağın ardından derenin taştığını ve su basan ekili bahçelerin de zarar gördüğünü belirterek, zararının karşılanmasını istedi.

Ovacık, Eskipazar ve Eflani ilçelerinde de dolu etkili oldu.

Yağışın ardından ise gökkuşağı ortaya çıktı.

Meteoroloji yetkilileri sel ve su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.