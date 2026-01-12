Evlerde yaygın olarak kullanılan temizlik ürünleriyle ilgili önemli bir uyarı geldi.

Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucu insan sağlığını tehdit edebileceği tespit edilen ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan son duyuruda, bir lavabo açıcı ürünün piyasadan çekilmesine karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, Pratix Çzm marka lavabo açıcı için sağlık riski gerekçesiyle satış yasağı ve toplatma kararı alındığını açıkladı. Ürünün, çocuk emniyeti kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarılarının bulunmaması nedeniyle güvensiz olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" (GÜBİS) aracılığıyla yaptığı son duyuruda, sağlık riski taşıdığı tespit edilen yeni ürünleri kamuoyu ile paylaştı.

Güncellenen listede yer alan ‘Pratix Çzm’ marka lavabo açıcı için satış yasağı ve toplatma kararı alındı.

ÇOCUK EMNİYETİ VE UYARI EKSİKLİĞİ

Yasaklama ve toplatma kararının teknik gerekçeleri de açıklandı.

Pratix Çzm markalı ürünün güvensiz bulunmasının temel nedeni, ambalaj ve güvenlik standartlarındaki eksiklikler olarak belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, ürünün güvensizlik nedeni şu ifadelerle detaylandırıldı: "Çocuk emniyeti kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığından risk taşımaktadır."

Söz konusu ürün internet aramalarında üst sıralarda yer alırken online satış platformlarında en çok tercih edilen ürünlerden biriydi.