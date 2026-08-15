Mısır’da büyük yankı uyandıran bir denetimde, ruhsatsız faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasında sağlıksız üretim yapıldığı ortaya çıkarıldı. Yetkililer, ürünlerde kakao yerine E153 kodlu bitkisel kömür kullanıldığını ve bazı hammaddelerin son kullanma tarihlerinin geçtiğini belirledi.

1,8 TON ÜRÜNE EL KONULDU

Al-Masry Al-Youm haberine göre, Kafr Şükr kentindeki operasyonda, dağıtıma çıkmadan önce yaklaşık 1,8 ton uygunsuz ürün ve hammadde ele geçirildi. Bunlar arasında son kullanma tarihi geçmiş 100 kilogram glikoz, 30 kilogram Royal marka tereyağı ve E153 içeren bir varil bulundu.

50 KOLİ BİSKÜVİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Denetim ekipleri ayrıca her biri yaklaşık 7 kilogram olan 50 koli Oreo adıyla üretilen bisküvi ile yeniden işlenmek üzere bekletilen toplam 1.100 kilogram bisküviye el koydu. Ürünlerin bir bölümünün dondurma üretiminde kullanılmak üzere hazırlandığı belirtildi.

RUHSATSIZ FABRİKAYA YASAL İŞLEM

Fabrikanın ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve bazı hammaddelerin kaynağını gösteren faturaların bulunmadığı tespit edildi. Ele geçirilen ürünler için tutanak tutulurken, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

“Oreo” ifadesi Mısır’daki bazı haberlerde geçiyor ancak ürünlerin gerçek Oreo markasıyla bağlantısı resmi olarak açıklanmadı.