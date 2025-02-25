Pazartesi sabahı, ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı (HUD) çalışanları ofise geldiklerinde yapay zeka tarafından üretilmiş bir video ile karşılaştı.

Videoda ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’ın ayaklarını öperken görülüyordu. “Gerçek kral çok yaşa” başlığıyla paylaşılan görüntü, ABD hükümeti çalışanlarınım uzaktan çalışma döneminin sona ermesiyle ofise geri çağrıldığı gün bakanlık binasındaki ekranlarda yayınlandı.

Video beş dakika boyunca kafeterya da dahil olmak üzere binadaki bir çok ekranda döngü halinde oynatıldı. HUD yetkilileri olaya tepki gösterdi.

Videonun üzerine eklenen yazı, Beyaz Saray'ın taç takmış bir Trump portresiyle paylaştığı "Çok yaşa Kral!" paylaşımına gönderme yapıyor. Beyaz Saray'ın bu paylaşımı, ABD'de büyük tepki toplamıştı.

Kurum sözcüsü Kasey Lovett, İngiltere merkezli The Independent gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu, vergi mükelleflerinin parasının ve kaynaklarının bir başka israfıdır. Sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır” dedi.

DOGE'YE TEPKİLER BÜYÜYOR

Trump ve Musk arasındaki yakın ilişki uzun süredir dikkat çekiyor. SpaceX ve Tesla CEO’su, Trump’ın 2024 seçim kampanyasına finansal destek sağlayarak Beyaz Saray’da etkisini artırdı.

Musk, hükümet reformlarını yönetmek için oluşturulan Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) isimli bakanlığının başına geçtiği duyuruldu ve federal yönetimde önemli değişiklikler yapılmasını savundu.

Ancak Trump yönetimi, sonradan Musk'ın bu bakanlığın başında olmadığını ve sadece bir danışman olduğunu açıkladı. Buna rağmen Elon Musk, onbinlerce ABD memurunun işten çıkarılmasından bizzat sorumlu tutuluyor.

Bu işten geniş işten çıkarmalar sonucu bazı önemli görevlerde olan memurların hızla işe geri alınması ise, Musk ve Trump'ın hükümeti başarısız bir şekilde yönettikleri iddialarını ortaya çıkardı ve ABD genelinde protestoları ateşledi.

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Geçen hafta Trump'a yakın Fox News kanalının sunucusu Sean Hannity’ye konuşan Trump ve Musk, medyanın kendilerini birbirine düşürmeye çalıştığını öne sürdü.

Trump, “Elon beni aradı ve ‘Bizi birbirimizden ayırmaya çalışıyorlar’ dedi” ifadelerini kullandı. Hannity ise röportaj sırasında, “Bu zor olacak. İki kardeşle röportaj yapıyor gibi hissediyorum” diyerek ikili arasındaki yakınlığı vurguladı.

Ancak birçok kişi, Musk'ın "asıl Başkan" olduğunu ve Trump'ı bir kukla olarak kullandığını iddia ediyor. DOGE'nin şeffaflığının konu alındığı ve Elon Musk'ın 8 yaşındaki oğlunu da getirdiği basın toplantısında Musk'ın oğlunun Trump'a "sen gerçek başkan değilsin ve buradan gitmelisin" demesiyle bu tartışmalar daha da hararetlendi.