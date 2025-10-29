Sabah saatlerinde henüz nedeni belli olmayan şekilde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 6 katlı bina çöktü.



Çöken binada 5 kişilik bir aile enkaz altında mahsur kalırken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada Kocaeli Valisi İlhami Aktaş binanın önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

VATANDAŞIN ÇIKIŞI VALİYİ TERLETTİ



AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında konuşan Vali Aktaş, "İçeride 1 ailenin olduğu yakınları tarafından teyit edildi. 5 kişilik aile var. Ekiplerimiz onlara ulaşmaya çalışıyor. Çevre illerden görevlendirilen ekiplerimiz şu anda arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Valinin deprem riski nedeniyle sağlam olmayan binalarda çalışmalar yürütüldüğünü ve gerekli önlemlerin alındığını belirtmesinin ardından çöken yapının yanındaki kırmızı apartmanın sahibi olduğunu söyleyen bir vatandaş "2.5 ay önce başvurumu yaptım. Dönen olmadı" sözleriyle valiye sitem etti.





Beklenmedik tepkinin ardından Vali Aktaş konuşmasını hızla tamamlayarak arama ve kurtarma çalışmalarının takibine geri döndü.