İnsan kaynakları müdürü Kristin Cabot, şirketin CEO'su Byron ile Coldplay konserindeki görüntülerinin viral olmasının ardından istifa etti.

Andy Byron da görüntülerin birkaç gün ardından istifa etmişti.

Şirket tarafından ABD'li basın kuruluşu CNBC'ye gönderilen mailde, "Kristin Cabot artık Astronomer’da değil, istifa etti" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca hem Cabot hem de Byron, şirketin web sayfasındaki liderlik ekibi bölümünden kaldırıldı.

Olaya ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

EŞİ DE KONSER ALANINDAYMIŞ!

Başlangıçta, Cabot’un eşi Andrew’un Japonya’da olduğu ve çiftin ayrı yaşadığı iddia edilmişti.

Ancak, konuyla ilgili yakın kaynaklar, Andrew’un da aynı konser alanında bulunduğunu ve şu anki kız arkadaşıyla birlikte olduğunu belirtti.

Kaynaklar, çiftin dostane bir şekilde ayrı yaşadığını ve Kristin’in iş arkadaşlarıyla birlikte locada yer aldığını ifade etti.

Kristin Cabot’un boşanma sürecinde olduğu için kamuoyuna açıklama yapamadığı da vurgulandı.