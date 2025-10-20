Avustralya’nın batısındaki Pilbara Çölü’nde bulunan büyük bir yanık metal parçasının, atmosfere yeniden giren bir uzay çöpü olduğu tahmin ediliyor. Batı Avustralya Polisi, cismin uzaydan düşmüş olabileceğini doğruladı.

Olay, 18 Ekim’de Newman kasabasının yaklaşık 30 kilometre uzağındaki bir maden yolunda meydana geldi. Bölgede çalışan madenciler, yanan ve metalik görünümlü bir cisim bulunca acil servisleri haberdar etti.

ÇOK KURUMLU BİR SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, Avustralya Uzay Ajansı ve İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı ile birlikte çok kurumlu bir soruşturma başlattı. İlk incelemeler, cismin bir uzay aracına ait parça olabileceğini gösteriyor.

Uzay arkeoloğu Alice Gorman, The Guardian’a yaptığı açıklamada, parçanın “Eylül ayında Çin tarafından fırlatılan Jieling roketinin dördüncü aşamasına ait olabileceğini” öne sürdü.

Batı Avustralya Polisi’nin açıklamasında, “İlk değerlendirmeler, cismin karbon fiberden yapıldığını ve geçmişte tespit edilen uzay enkazlarıyla özellikle basınca dayanıklı roket tankları gibi benzerlik gösterdiğini ortaya koyuyor.” denildi.

UÇAK PARÇASI DEĞİL

Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, cismin herhangi bir ticari uçağa ait olmadığını açıkladı. Yetkililer, parçanın uzay araçlarında kullanılan yüksek basınç sıvı tanklarından biri olabileceğini değerlendiriyor.

Uzaydan düşen enkazların yeryüzüne ulaşması son derece nadir bir durum. Genellikle uzay araçları, kontrollü bir şekilde atmosfere sokularak yanmaları sağlanıyor. Dünya yüzeyinin büyük bölümünü denizler oluşturduğu için, düşen parçaların çoğu okyanuslara düşüyor.

2023 yılında da bir uzay aracına ait büyük bir parça Batı Avustralya kıyılarına vurmuştu.

HALK UYARILDI: DOKUNMAYIN

Avustralya Uzay Ajansı, halka uyarıda bulunarak uzay çöpü olduğu düşünülen nesnelere dokunulmaması gerektiğini hatırlattı. Bu tür cisimlerin tehlikeli kimyasallar içerebileceği belirtildi. Vatandaşlardan, şüpheli bir cisim bulmaları halinde acil servislerle iletişime geçmeleri istendi.

Yetkililer, bulunan nesnenin güvenlik altına alındığını ve kamu güvenliği açısından herhangi bir risk bulunmadığını açıkladı. Cismin hangi uzay aracına ait olduğuna dair incelemelerin sürdüğü bildirildi.