Projeye göre günlük yaklaşık 10 milyon metreküp Nil suyu, Kahire’nin batısında kurulacak yeni yerleşim ve tarım alanlarına aktarılacak. Bu su, hem yeni bir şehir projesini besleyecek hem de 'Yeni Delta' olarak adlandırılan geniş bir tarım sahasının sulanmasında kullanılacak.

YENİ TARIM ALANLARI OLUŞTURULACAK

Yetkililer, bu adımın ülkenin tarım kapasitesini artırmayı ve gıda üretimini güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor. Proje kapsamında çöl bölgelerinde büyük ölçekli üretim yapılabilecek yeni araziler oluşturulacak.

Aynı zamanda kurulacak yeni şehirde konutlar, ticaret alanları ve ekonomik bölgelerin de yer alması planlanıyor.

SU KRİZİ TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Ancak proje, beraberinde önemli tartışmaları da getiriyor. Mısır’ın zaten su kaynakları konusunda ciddi bir baskı altında olduğu biliniyor. Ülke, su ihtiyacının büyük bölümünü Nil’den karşılıyor ve mevcut kaynaklar talebi karşılamakta zorlanıyor.

Bu nedenle uzmanlar, böylesine büyük bir su yönlendirme projesinin uzun vadede su dengesi üzerinde nasıl bir etki yaratacağı konusunda soru işaretleri olduğunu ifade ediyor.

AMAÇLARI ÇÖLÜ VERİMLİ HALE GETİRMEK

Projeyle birlikte çölün verimli tarım arazilerine dönüştürülmesi, yeni yerleşim alanlarının oluşturulması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi hedefleniyor.

Mısır yönetimi bu adımı, sınırlı kaynaklara rağmen üretimi artırma ve gelecekteki gıda ihtiyacını güvence altına alma stratejisinin önemli bir parçası olarak görüyor.