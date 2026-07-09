Kaliforniya'nın Hinkley kenti yakınlarında, en yakın kıyı şeridine 160 kilometreden fazla mesafede bulunan deniz feneri, çöl manzarasının ortasında yükseliyor. Temmuz 2017 tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilen kule, deniz taşıtlarına rota göstermek amacıyla değil, kurak coğrafyayı açık hava sanat eserine dönüştürmek amacıyla hayata geçirildi.

Herhangi bir gemi tarafından görülmesi coğrafi olarak imkansız olan yapının yaydığı ışık, en net şekilde yaklaşık 8 kilometre uzaklıktan geçen 58 numaralı Devlet Karayolu üzerinden izlenebiliyor.

MOJAVE ÇÖLÜ'NDEKİ DENİZ FENERİ HANGİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP?

Tasarımı Daniel Hawkins'e ait olan kulenin gövdesi 15 metre yüksekliğe sahip olacak şekilde projelendirildi. Yapının tepe noktasında yer alan aydınlatma sistemi, yaklaşık 19 kilometre (10 deniz mili) menzile kadar ışık ulaştırabiliyor.

Çölün ortasında bulunmasına rağmen aktif bir deniz fenerinin tüm donanım ve teknik özelliklerini barındıran mimari yapı, nümismatik ve haritacılık verilerinde de bölgenin sıra dışı enstalasyon projeleri arasında gösteriliyor.

SIRA DIŞI PROJENİN HAYATA GEÇİRİLME SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Sanatçı Daniel Hawkins, çölün ortasında bir deniz feneri yükseltme fikrini ilk olarak 2010 yılında planlamaya başladı. Projeyi somutlaştırmak adına ertesi yıl kulenin inşa edileceği tepeyi satın alan Hawkins, uzun süren teknik fizibilite aşamalarına girişti.

Bölgedeki aşırı yüksek sıcaklıklar nedeniyle fiziki iş gücünün zorlaştığı inşaat sürecine, yerel yönetimlerin ruhsatlandırma ve bürokratik onay mekanizmaları da eklenince projenin tamamlanması yıllar sürdü. Yapım aşamasındaki tüm engellerin aşılmasıyla 1 Temmuz 2017'de faaliyete geçen kule, günümüzde küresel çapta merak uyandıran bir mühendislik ve sanat çalışması olarak varlığını koruyor.