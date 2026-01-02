Çin’in enerji ihtiyacını karşılamak için çöl bölgelerine kurduğu dev güneş tarlaları, beklenmedik bir çevresel etki yarattı. Qinghai bölgesinde, Tibet Platosu’nda yer alan ve yaklaşık 17 bin megavat kapasiteye sahip dünyanın en büyük güneş tarlası kümelerinden biri, yalnızca enerji üretmekle kalmadı, çöl ekosistemini de dönüştürdü.

Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kilometrelerce uzanan güneş panelleri toprağın nem oranını artırarak mikroorganizma ve bitki çeşitliliğinin yeniden canlanmasına katkı sağladı. Panellerin gölgeleme etkisiyle buharlaşmanın azalması ve temizlik sırasında kullanılan suyun toprağa sızması, bölgede adeta vaha benzeri alanların oluşmasına yol açtı.

BÖLGE HALKINA EKONOMİK KATKI DA SAĞLIYOR

Uzmanlar, bu gelişmenin güneş enerjisinin yalnızca karbon salımını azaltmakla kalmayıp, yerel çevreyi iyileştirme potansiyeline de sahip olduğunu vurguluyor. Proje aynı zamanda istihdam yaratarak bölge halkına ekonomik katkı sağlıyor.

Çin’in bu ölçekte yatırımlara yönelmesinin arkasında, hızla büyüyen elektrikli araç pazarı da bulunuyor. Dünyada satılan elektrikli araçların büyük bölümünün Çin’de alıcı bulması, ülkenin temiz enerji ihtiyacını her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda çöl bölgelerindeki güneş tarlaları, hem enerji arzında kritik rol oynuyor hem de kurak alanların dönüşümüne katkı sunuyor.