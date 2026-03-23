Nisan 2008'de Sperrgebit bölgesindeki U-60 elmas madeninde bir jeolog tarafından fark edilen bakır külçeler, tarihin en önemli denizcilik keşiflerinden birinin başlangıcı oldu. Tokyo Üniversitesi ve uluslararası arkeoloji ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen kazılarda, geminin Portekiz Kralı III. John döneminde Lizbon'dan Hindistan'a gitmek üzere yola çıkan ve fırtınada kaybolan filo üyesi olduğu kesinleşti.

KİLOLARCA ALTIN ÇIKTI

Batıktan çıkarılan kargo, 16. yüzyıl deniz ticaretine dair ezber bozan detaylar sundu. Gemide bulunan 23 kilogram ağırlığındaki altın sikkelerin %70'inin İspanyol "excellentes" birimi olması başlangıçta soru işaretlerine yol açtı. Ancak tarihçi Alexandre Monteiro'nun arşiv çalışmalarında ulaştığı 13 Şubat 1533 tarihli kraliyet mektubu, Portekiz Kralı'nın Hint seferini finanse etmek için İspanyol yatırımcılardan borç aldığını kanıtlayarak bu durumu aydınlattı.

Geminin kargo bölümünde altınların yanı sıra 22 ton bakır külçe, fildişi dişler, ateşli silahlar ve dönemin en modern seyir aletleri bulundu. Arkeologlar, geminin ağır bakır yükü sayesinde Atlantik'in hırçın akıntılarına kapılmadan olduğu yerde kuma gömüldüğünü ve bu sayede bir "zaman kapsülü" gibi korunduğunu belirtti.

Kazı süreci, dünyadaki en sıkı korunan bölgelerden biri olan De Beers ve Namibya hükümeti ortaklığındaki Namdeb elmas imtiyaz sahasında gerçekleştirildi. Deniz seviyesinin 6 metre altında, dev toprak duvarlarla okyanustan izole edilen alanda yürütülen operasyon sırasında madencilik faaliyetleri durduruldu. Dr. Dieter Noli rehberliğinde yapılan çalışmalarda, geminin 7 Mart 1533'te Lizbon'dan ayrıldıktan sonra rotasından saparak Namibya kıyılarındaki kayalıklara çarptığı saptandı.

Enkaz alanında bulunan en çarpıcı bulgulardan biri, bir çizmenin içine sıkışmış ayak parmağı kemikleri oldu. Bunun dışında gemide olması beklenen yaklaşık 300 kişiye dair çok az insan kalıntısına rastlanması, mürettebatın büyük bir kısmının kazadan sağ kurtulmuş olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Uzmanlar, kazazedelerin yakındaki Orange Nehri'ne ulaşarak hayatta kalmış olabileceğini tahmin ediyor.

UNESCO 2001 Su Altı Kültürel Mirası Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan buluntular, Portekiz'in 1755 depreminde yok olan denizcilik arşivlerinin boşluğunu dolduracak nitelikte görülüyor. 16. yüzyılın başında küresel ticaret sistemini yansıtan bu keşif, Namibya hükümeti tarafından ulusal miras olarak tescillendi.