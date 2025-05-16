Gamze Elçi

Enflasyonla mücadele söylemlerine karşın Türkiye, gıda fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler arasında zirvedeki yerini koruyor.

Bu artıştan en çok etkilenen gruplardan biri de yaşam boyu süren çölyak hastalığıyla mücadele edenler...

Bağırsaklarda ciddi tahribatlara yol açan ve sadece glütensiz beslenmeyle kontrol altına alınabilen çölyak hastalığı, hastaları her geçen gün daha da zorluyor.

Zaten yüksek olan glütensiz ürün fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte daha da artarken; beyaz un yerine kullanılan ve Türkiye’de yeterince üretilemeyen karabuğday gibi alternatif ürünlerin kısıtlı bulunması da bu artışa katkı sağlıyor.