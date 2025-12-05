Balıkesir Ayvalık’ta esnaf olan Emin Yoldaş ve eşi Sema Yoldaş, geçen ay Yunanistan’ın Midilli Adası’na tatile gitti. Gümrük kontrollerinde çiftin valizinden 22 paket sigara çıktı. Yunan polisi, Yoldaş çiftini kelepçeleyip gözaltına aldı. Saatlerce gözaltına tutulan çift, kötü muameleye maruz kaldı.

Yunan polisi bir şişe su bile vermedi. Soğuk ve kötü koşullardaki nezarette bir gece tutulan çift, Yunan makamlarından şikayetçi oldu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, olay üzerine Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni’ye resmi bir mektup göndererek, konunun araştırılmasını ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istedi. Çömez mektupta, “Bu uygulama, misafirperverlik, insan onuru ve karşılıklı saygı ilkeleriyle bağdaşmamaktadır ve orantısız bir muameledir” ifadesini kullandı.