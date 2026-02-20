Galatasaray'da yeni moda Noa Lang… Ara transfer döneminde Napoli’den 2 milyon Euro kiralama bedeliyle alınan Hollandalı futbolcu kısa sürede kalitesini kanıtladı, ilk 11’in değişmez ismi oldu. Tabii bu yükselişteki en büyük etken Teknik Direktör Okan Buruk. İtalyan ekibinin hocası Antonio Conte’nin neredeyse yüzüne bakmadığı yıldız futbolcu tıpkı İcardi ve Osimhen gibi Buruk’la yeniden doğdu. Napoli’de 29 maçın 9’unda ilk 11’de şans bulup 978 dakika sahada kalan Lang 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

CONTE’YE MESAJ BURUK’A ÖVGÜ

Hollandalı kanat, sarı-kırmızılı formayla 4 maçın hepsinde ilk tercih oldu, 296 dakikada 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. Juventus ağlarını 2 kez havalandırıp, tarihi galibiyetin mimarlarından olan Lang karşılaşma sonrası Conte ile ilgili soruya, “Bu maçı izleyip izlemediğiyle ilgilenmiyorum. Burada aramın çok iyi olduğu üst düzey bir hocam var” cevabını verdi. Lang, Cimbom’un hücum gücüne de müthiş bir etki yaptı. Aslan onun ilk 11’de oynadığı Kayseri (4- 0), Rize (0-3), Eyüp (5-1) ve Juventus (5-2) maçlarında toplam 17 gol attı.