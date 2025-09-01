Beşiktaş’ta sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, yeni doğan bebeğin göbek kordonunun kesildiği ve vücudunda yanık ile kesik izlerinin olduğu belirlendi. Cenaze, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu 3 çocuk annesi E.A. tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu, makas kullanarak öldürdüğü ve cesedi kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi.

SONRA MARKET ALIŞVERİNE ÇIKMIŞ

Bebeğin cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlenen anne E.A.'nın daha sonrada market alışverişine çıktığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.