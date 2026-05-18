Beslenme uzmanları, ilkbahar ve yaz döneminde sıkça göz ardı edilen kırmızı pancar sapları ve yapraklarının oldukça değerli bir besin kaynağı olduğunu belirtiyor. Genellikle atılan bu kısımlar, yüksek besin değeriyle dikkat çekiyor.

Pancar yaprakları kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum ve bakır gibi önemli minerallerin yanı sıra C ve E vitaminleri ile beta-karoten içeriyor. Ayrıca lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar sayesinde göz sağlığını destekliyor ve hücreleri koruyor.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA DESTEK

Uzmanlara göre bu yapraklar, içerdiği nitratlar sayesinde vücutta nitrik oksit üretimini artırarak damarların gevşemesine yardımcı olabilir. Bu durum kan basıncının dengelenmesine katkı sağlayabilir.

DİYET İÇİN ALTERNATİF BİR BESİN

100 gramında yaklaşık 25 kalori bulunan pancar yaprakları, yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırır. Bu özellikleriyle kilo kontrolü yapmak isteyenler için uygun bir seçenek olarak öne çıkar.

GÜNLÜK BESLENMEYE KOLAY EKLENİR

Beslenme uzmanları, pancar yapraklarının çorba, salata ve smoothie gibi farklı tariflerde kolayca kullanılabileceğini belirtiyor. Bu sayede hem besleyici hem de pratik bir şekilde günlük diyete eklenebilir.