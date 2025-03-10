ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Melanie Diaz, çöplerden kıyafet ve ev eşyaları toplayarak son iki yılda yaklaşık 50 bin dolar (yaklaşık 1.90 milyon TL) tasarruf ettiğini öne sürdü. Çöpten elde ettikleri sayesinde tam zamanlı fotoğrafçılık işini bırakıp hayatını çöplerden topladıklarıyla sürdürdüğünü iddia etti.

TİKTOK'TA GÖRDÜ, HAYATI DEĞİŞTİ

Melanie, iki yıl önce TikTok'ta bir videoya denk geldikten sonra "dumpster diving" olarak bilinen "çöp dalışına" başladı. Büyük ticari ve konut çöp konteynerlerinde atılmış eşyaları toplayarak tasarruf etmeye karar verdi. İlk denemesinde kitaplar; oyuncaklar ve takvimler bulduktan sonra bu işe devam etmeye karar verdi.

GEÇİMİNİ ÇÖPTEN SAĞLIYOR

Melanie bu süreçte kıyafetler; ev dekorasyon ürünleri, yılbaşı süsleri ve hatta evcil hayvan mamaları dahil birçok kullanışlı eşya bulduğunu söylüyor. Bu sayede hiçbir kıyafet ya da ev eşyası satın almaya ihtiyaç duymadığını belirtiyor.

Melanie, "Son iki yılda kıyafet ve ev eşyalarına hiç para harcamadım. "Dumpster diving" sayesinde 50 bin dolar tasarruf ettim" diyerek çöp toplamanın hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

TAM ZAMANLI MESLEK HALİNE GETİRDİ

Melanie topladığı ürünleri satmadığını, ihtiyaç fazlası olanları hayır kurumlarına bağışladığını söylüyor: "Kolombiya asıllıyım. Bu yüzden bazı eşyaları Kolombiya'ya gönderiyorum. Oradaki insanlar bunları daha iyi değerlendirebilir."

Bu işten keyif aldığını dile getiren Melanie, tam zamanlı fotoğrafçılık işini bırakarak günde 4-5 saat, haftanın yedi günü çöp konteynerlerinden eşya topluyor. "Dumpster diving' benim için bir yaşam tarzı haline geldi. Kendi işimin patronu olmak istiyordum ve bunu başardım" diyerek hayatını bu şekilde sürdüreceğini söylüyor.