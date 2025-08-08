İngiltere’de yaşayan girişimci Guy Blaskey, atık malzemelerden ürettiği saatlerle dikkat çeken bir başarıya imza attı. Geri dönüştürülmüş çelik ve okyanus plastiklerinden ürettiği saatleriyle tanınan Blaskey’in kurduğu Detrash markası, çevre dostu yaklaşımıyla saat sektöründe fark yaratıyor.

Blaskey’in tasarladığı saatlerin her biri sadece 100 adetle sınırlı ve tanesi yaklaşık 375 sterlin yani bugünkü kurla yaklaşık 20 bin Türk lirası karşılığında satılıyor.

Detrash koleksiyonunda, deniz yaşamına ve oyun kültürüne gönderme yapan cesur tasarımlar öne çıkıyor. Modeller arasında mavi kadranlı Cali – Melting Ice Cap Blue, yeşil tonlu Poison Ivy ve emojilerle süslenmiş Player One gibi saatler bulunuyor. Tüm modeller, çevreye duyarlı üretim süreci ve geri dönüştürülmüş bileşenleriyle dikkat çekiyor.

ATIKLARIN DEĞERLİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Kullanıcı yorumları da oldukça olumlu. Dayanıklılığı, tasarımı ve sürdürülebilirlik anlayışıyla öne çıkan saatler, çevre bilincine sahip tüketiciler arasında ilgi görüyor. Guy Blaskey’in amacı yalnızca saat satmak değil aynı zamanda atıkların değerli ürünlere dönüşebileceğini göstermek. Detrash, çevreyle uyumlu tasarımı tercih eden kullanıcılar için alternatif bir lüks anlayışı sunuyor.