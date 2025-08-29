

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

43 yaşındaki Meghan Markle, katıldığı bir programda kraliyet ailesindeki geçmişine dair yine dikkat çeken açıklamalarda bulunarak gündem oldu.

Markle, bazı kraliyet kurallarından rahatsızık duyduğunu şu sözlerle dile getirdi:

''Birkaç yıl öncesine kadar her şeyi açık açık konuşamazdım ve sürekli ten rengi çorap giymek zorundaydım. Bu hiç benlik değildi. Çorapları en son 80'ler filmlerinde görmüştüm. Bu örnek kulağa basit gelebilir ama insanın istediği gibi giyinip kendini rahatça ifade edebilmesi, bulunduğu ortamda doğal ve samimi şekilde var olabilmesi... İşte bu, kendi teninde rahat olmak demek."

Meghan Markle'ın bu eleştirilerisine 'Çorap kadını' Seda Sayan'dan cevap geldi.

"BEN DEMİŞTİM, ÇORAP BİR KÜLTÜRDÜR"

Sayan, Markle'ın sözlerine "Ben demiştim. Çorap bir kültürdür. Kraliyet ailesine gelin gidiyorsan çorabını giyeceksin bacım!" yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı daha önce katıldığı bir programda "Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım" demişti.

Seda Sayan, başka bir açıklamasında da "Ağustos ayında giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden 'Helal olsun' diyenleri de duydum. Bu başka bir şeydir" diye konuşmuştu.