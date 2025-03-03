Sosyal medyada tanınan Amerikalı fitness koçu Chris Hinshaw, fiziksel kondisyonunuzu ve denge duygunuzu ölçmenizi sağlayacak egzersizi tanıttı.

sante.journaldesfemmes'tin haberine göre testi yapmak ise oldukça basit. Çorap ve spor ayakkabılarınızı giyerken, ayakta durarak dengenizi korumanız gerekiyor.

İlk olarak, sağ ayağınızın üzerinde dengede durarak, sırtınız dik bir şekilde öne eğilin ve sol ayağınıza çorabınızı, ardından ayakkabınızı giyin. Bağcıkları bağlamayı da unutmayın. Daha sonra destek ayağınızı ve dolayısıyla pansuman yapılacak ayağınızı ters çevirerek aynı işlemi tekrarlayın. Ayakkabınızı giymeyi tamamlamadan ayağınız yere değerse, başarısız sayılırsınız.

Yaşam beklentisinin bir göstergesi

Antrenör, bu egzersizin dengeyi ve birkaç saniye tek ayak üzerinde durabilme yeteneğini test etmek için mükemmel bir yöntem olduğunu belirtiyor. Test ilk bakışta basit gibi görünse de, ayak bileği, diz, kalça ve pelvis bölgesinde fiziksel aktiviteyi gerektiriyor. Bu dört bölge, yaşlanma sürecinde vücut için son derece önemli alanlardır. Gücünüzü ve dengenizi bu şekilde test etmek, yaşlandıkça kondisyonunuzun harika bir göstergesi olabilir.

2022 yılında British Journal of Sports Medicine dergisi, yaşlıların dengesiyle ilgili bir çalışma yayımladı. Çalışmaya 5 ila 75 yaş aralığındaki 1.700 kişi katıldı. Orta yaşlı ve ileri yaştaki bireylerde, 10 saniyelik tek ayak üzerinde durma testini başarıyla yapabilme yeteneğinin, hayatta kalma oranını öngördüğü belirlendi.

Sonuçlar, testte başarısız olan katılımcıların yüzde 20'sinin, önümüzdeki on yıl içinde ölüm riskinin diğer katılımcılara göre neredeyse iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, bu kişilerde kalp damar hastalıkları veya tip 2 diyabet geliştirme riskinin de daha yüksek olduğu belirtildi.