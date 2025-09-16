Olayın ardından mahkeme, 17 yaşındaki iki gencin şirketin itibarını ve mülkiyet haklarını ihlal ettiğine karar verdi. BBC'nin haberine göre gençlerin aileleri, restoran zincirine 2.2 milyon yuan (yaklaşık 309 bin dolar - 12.7 milyon TL) tazminat ödeyecek.

RESTORAN GÜVEN TAZELEMEYE ÇALIŞIYOR

Her ne kadar çorbanın müşterilere servis edilmediği açıklansa da Haidilao, müşterilerinin güvenini yeniden kazanmak için büyük adımlar attı: