Olayın ardından mahkeme, 17 yaşındaki iki gencin şirketin itibarını ve mülkiyet haklarını ihlal ettiğine karar verdi. BBC'nin haberine göre gençlerin aileleri, restoran zincirine 2.2 milyon yuan (yaklaşık 309 bin dolar - 12.7 milyon TL) tazminat ödeyecek.
RESTORAN GÜVEN TAZELEMEYE ÇALIŞIYOR
Her ne kadar çorbanın müşterilere servis edilmediği açıklansa da Haidilao, müşterilerinin güvenini yeniden kazanmak için büyük adımlar attı:
- 24 Şubat - 8 Mart tarihleri arasında şubeye gelen 4 binden fazla müşteriye tam para iadesi sağlandı.
- Ayrıca faturalarının 10 katı tutarında nakit tazminat ödenmesi kabul edildi.
- Restoranda kullanılan tüm ekipmanlar yenilendi ve kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.