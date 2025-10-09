EuroLeague'in 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenildi.

Anadolu Efes'te Cordinier'nin 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takım adına Brown'ın 24 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ikinci yenilgisini yaşadı. Partizan ise ikinci galibiyetini aldı.

  • Salon: Belgrad
  • Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Amit Balak (İsrail)
  • Partizan: Carlik Jones 10, Brown 24, Parker 3, Bonga 18, Tyrique Jones 16, Milton 6, Washington 6, Osetkowski 10, Marinkovic, Pokusevski
  • Anadolu Efes: Weiler-Babb 9, Cordinier 24, Dozier 4, Ercan Osmani 21, Larkin 16, Şehmus Hazer, Loyd 6, Papagiannis 2, Smits 2, Swider 3
  • 1. Periyot: 31-24
  • Devre: 55-43
  • 3. Periyot: 71-69