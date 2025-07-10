Mısra Öz hakkında daha önce aynı suçtan açılan davada 8 bin 840 TL adli para cezası verilmişti. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kez 25 Haziran 2020 tarihinde Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sonrası yaptığı bir açıklama nedeniyle Öz hakkında ikinci kez dava açtı.

İddianamede, Öz’ün duruşma çıkışında bir polisin kendisini kameraya almasına tepki gösterdiği sırada sarf ettiği ifadelerin "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ve "mahkeme heyetine alenen hakaret" kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Söz konusu duruşmada mahkeme heyetinin tanıklara yönelttiği “Çok yağmur yağdı mı, yağdıysa tavuklar telef oldu mu?” gibi sorular kamuoyunda da tartışma yaratmış, Mısra Öz’ün bu sorulara yönelik tepkisi de iddianamede hakaret suçu unsuru olarak yer almıştı.

Bugünkü duruşmada, savcı mütalaasında dosyada bulunan bazı eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise bu talep doğrultusunda duruşmayı ileri bir tarihe bıraktı.