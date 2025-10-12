Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumartesi Pazarı’nda zabıta ekipleri ile birlikte denetim yaptı.

Denetim sırasında pazarcı esnafının vatandaşlara yönelik tavrına tepki gösteren Başkan Aşgın, “Vatandaşa efelenemezsiniz, müşteri her zaman velinimettir” diyerek uyarılarda bulundu.

Denetim sırasında bir esnafın müşterilere 'sinek' dediğini öğrenen Başkan Aşgın, bu duruma tepki gösterdi.

“Müşteri sinek değil, velinimettir. Böyle konuşan burada esnaflık yapamaz” diyen Aşgın, ilgili esnaf hakkında işlem yapılması talimatını verdi.

Pazarda bir vatandaş ile esnaf arasında yaşanan tartışmaya da müdahale eden Başkan Aşgın, tarafları dinledikten sonra, “Kimse kimseyi aldatmayacak, müşteri haklıdır” diyerek esnafın tezgahının kapatılması talimatını verdi.

Bazı pazarcılar ise Başkan Aşgın’ın tutumuna tepki göstererek, uygulamaların fazla sert olduğunu savundu.

Bir pazarcı esnafı, "Azrail misin?" diyerek tepki gösterdi.