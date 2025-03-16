Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Çorum Şehir Stadı’nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Çorum FK'de golleri Atakan Akkaynak 6. dakika, Ferhat Yazgan 62. dakika ve 90+6'da Burak Süleyman kaydetti. Keçiörengücü'nün golleri ise 4 ve 21. dakikalarda Malaly Dembele'den geldi. Öte yandan Çorum FK formasu giyen Kadir Seven 75. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 45'e yükseltti, Keçiörengücü ise 42 puanda kaldı.