Türk savunma sanayiinde faaliyet gösteren ARCA Savunma, İtalya merkezli mühimmat imha şirketi Esplodenti Sabino’yu satın aldı. Satın alma süreci, ARCA Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez’in yürüttüğü görüşmelerin ardından tamamlandı.

SATIN ALMA SÜRECİ AYLAR SÜRDÜ

İtalya basınında da yankı bulan gelişme, birkaç aylık müzakere sürecinin sonucunda gerçekleşti. Taraflar, satışın mali detaylarını kamuoyuyla paylaşmadı.

ŞİRKET NATO VE İTALYA SAVUNMA BAKANLIĞI İLE ÇALIŞTI

Esplodenti Sabino, Avrupa’da mühimmat, füze ve patlayıcı imhası yapan az sayıdaki firmadan biri olarak biliniyor. Şirket geçmişte NATO ülkeleri ve İtalya Savunma Bakanlığı'yla çeşitli projelerde yer aldı.

ÜRETİM TESİSİ CASALBORDİNO'DA BULUNUYOR

Satın alınan tesis, İtalya’nın Casalbordino bölgesinde yer alıyor. ARCA Savunma’nın bu tesiste yapacağı değişiklikler ve üretim planları henüz açıklanmadı. Şirketin İtalya’daki ofisi ise Milano’da faaliyet gösteriyor.

TÜRKİYE'DEKİ TESİSTE MÜHİMMAT VE ROKET ÜRETİLİYOR

ARCA Savunma, Türkiye’de farklı kalibrelerde top, havan ve silah mühimmatı ile 20–40 kilometre menzilli roketler ve plastik patlayıcılar üretiyor. Çorum’daki üretim tesisinde yoğun bir üretim kapasitesi bulunuyor.