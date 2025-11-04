Sanatçı Coşkun Sabah, 1995 Türkiye 2. güzeli Ceyda Okay ile 1997 yılında nikâh masasına oturmuştu. 2017 yılında boşanan çiftin bu evlilikten iki kızları dünyaya gelmişti. İkili, kızlarına Roza ve Helen adını vermişti.

Coşkun Sabah önceki gün kızları Roza Sabah ve Helen Sabah ile bir alışveriş merkezindeydi.

Baba ve kızlar, Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi bir restoranda yemek molası verdi.

73 yaşındaki sanatçının 26 ve 16 yaşındaki kızları Roza ve Helen güzellikleriyle ilgi odağı oldu.

Coşkun Sabah daha önce kızı Roza'nın bikinili pozlar paylaşması üzerine tepki göstermişti.

Ünlü isim,"Ben Güneydoğuluyum orada akrabalarımız var. Bu olay tamam çağdaş batıda normaldir ama doğuda bizim kültürümüzde bunu kabul etmiyorlar. Böyle bir şey bana yanlış gelir" demişti.