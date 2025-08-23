Al-Nassr forması giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, gollerini atmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan Süper Kupası final maçında El-Ahli ile karşılaşan Al-Nassr'da Ronaldo attığı golle bir kez daha tarihe geçti. 41. dakikada takımını penaltı golüyle öne geçiren Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan ekibi ile 100. kez gol sevinci yaşadı.

Cristiano Ronaldo, kaydettiği golle 4 farklı kulüpte 100 ve üzeri gol atan ilk ve tek oyuncu oldu.

Portekizli futbolcu Real Madrid kariyerinde 438 maçta 451 gol, Manchester United'ta 346 maçta 145 gol, Juventus'ta 134 maçta 101 gol kaydederken Al-Nassr'da ise 113 maçta 100 gole ulaştı.