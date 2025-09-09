2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F grubu maçında Macaristan ve Portekiz takımları başkent Budapeşte’de karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Portekiz 3-2 kazandı.

Macaristan, 21. dakikada Barnabas Varga'nın kaydettiği golle öne geçti. Portekiz'in 36. dakikada Bernado Silva ile bulduğu gol ilk yarının sonucunu belirledi.

İkinci yarıda Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun 58. dakikada penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Bu 40 yaşındaki yıldızın kariyerinde kaydettiği 943. gol olarak kayıtlara geçti. Ronaldo ayrıca Milli Takım forması altında da 141. golünü ağlara bırakmış oldu.

Cristiano Ronaldo, daha önce 1000 gol hedefi ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Hedefimin kariyerimde 1000 gol atmak olduğunu söylemiştim. Gelecek yıllarda bacaklarım bana ne söyler bilmiyorum. 1000 gole ulaşırsam harika olacak ama ulaşamazsam zaten futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusuyum."

İKİ DAKİKA ARAYLA KARŞILIKLI İKİ GOL

Karşılaşmada 84. dakikada oynanırken bir kez daha sahneye çıkan Barnabas Varga, Macaristan'a tekrar beraberliği getirdi. Bu gole iki dakika sonra Joao Cancelo ile karşılık veren Portekiz, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Portekiz, grubunda ikide iki yaparak liderlik koltuğundaki yerini korudu. Macaristan ise iki maç sonunda 1 puanda kaldı.