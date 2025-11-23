Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 9. haftasında Al-Nassr, sahasında Al-Khaleej'i konuk etti. Karşılaşmayı Al-Nassr 4-1 kazanırken, Cristiano Ronaldo, muhteşem bir gole imza attı.

Maçta 90+6. dakika oynanırken sağ kanattan yapılan ortaya yaptığı röveşata vuruşla ağları havalandıran Ronaldo, kariyerinin 954. golünü kaydetti. Bu gol, 40 yaşındaki Portekizli yıldızın 3 Nisan 2018 tarihinde Real Madrid forması giyerken, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Juventus'a attığı golü hatırlattı.

Karşılaşmada Al-Nassr'ın diğer gollerini 39. dakikada Joao Felix, 42. dakikada Wesley ve 77. dakikada Sadio Mane kaydetti. Al-Khaleej'in tek golü ise 47. dakikada Murad Al-Hawsawi'den geldi. Konuk ekipte Dimitris Kurbelis, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.