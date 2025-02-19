Portekizli süper yıldızın Bombardier Global Express 6500 modeli olan uçağı, cuma günü iniş yaptığı Manchester Havalimanı'nda hala bekletiliyor.

The Sun'ın haberine göre uçak camında bir çatlak tespit edildi ve mühendisler, onarım için yedek parça bekliyor. Öte yandan Ronaldo'nun uçağının Manchester'a inişi, Manchester United taraftarları arasında büyük bir heyecan yarattı.

"MANCHESTER UNITED'A DÖN" ÇAĞRILARI

Birçok taraftar, 40 yaşındaki Portekizli yıldızın üçüncü kez kulübe dönmesi için çağrıda bulundu. İlk olarak 2003-09 yılları arasında ManU forması giyen Ronaldo, 2008'de ilk Ballon d'Or ödülünü kazanarak 'Kırmızı Şeytanlar'da büyük bir başarı yakalamıştı. 2021'de ise şimdilerde Beşiktaş'ın hocalığını yapan Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki takıma geri döndü. Ancak sonrasında teknik direktörlüğe getirilen Erik ten Hag ile yaşadığı gerginlik sonrası kulüple bağları koptu ve yaptığı açıklamalar sonrası sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.