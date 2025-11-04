Kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Cristiano Ronaldo gazeteci Piers Morgan'ın programında açıklamalarda bulundu… Portekizli yıldızın Messi sözleri gündem oldu.

Ronaldo; "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi: “Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Alçakgönüllü olmak istemiyorum.” dedi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“Geçen hafta milyarder oldun” sözleri üzerine Portekizli oyuncu; “Bu doğru değil, uzun yıllar önce milyarder olmuştum zaten (gülerek)” diyerek cevap verdi.