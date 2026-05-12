Suudi Arabistan Pro Ligi’nde şampiyonluk son haftaya kaldı. 33. hafta mücadelesinde Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr sahasında Al Hilal’le karşılaştı.

Al Nassr 37. dakikada Mohamed Simakan’ın golüyle 1-0 öne geçti. 90+8'de Al Hilal’in kullandığı serbest vuruşta Al Nassr savunması inanılmaz bir hata yaptı ve top filelerle buluştu.

Puanını 83’e çıkaran Al Nassr’ın şampiyonluk kutlaması son haftaya kaldı. Golden sonra Ronaldo’nun tavrı ise dikkat çekti. Portekizli yıldız yaşananlara inanamadı.

RONALDO İLK KEZ ŞAMPİYON OLACAKTI

2022-23 sezonundan bu yana Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, ilk kez Suudi Arabistan Ligi’nde şampiyonluğa ilk kez bu kadar yaklaşmıştı. Al Nassr ise en son 2019'da şampiyon olmuştu.

Öte yandan Al Nassr teknik direktörlüğünü bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran Jorge Jesus yapıyor.