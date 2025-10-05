İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti. Everton, Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.
Crystal Palace, 37. dakikada Daniel Munoz ile 1-0 öne geçti. Everton, bu gole 76. dakikada penaltıdan Ndiaye ile cevap verdi. Everton, 90+3'te Jack Grealish'in golüyle maçı 2-1 kazanmayı başardı.
Everton'ın galibiyetiyle birlikte Crystal Palace'ın 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Bu sonucun ardından Everton, 11 puana yükseldi. Crystal Palace, 12 puanda kaldı.
Everton, milli aranın ardından Manchester City deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında Bournemouth'u konuk edecek.