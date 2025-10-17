Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başladı.

'Yavru vatan'ın seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da adaylardan biri.

Tatar'a iktidarın yanı sıra iktidara yakınlığıyla da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de destek çıktı.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ünlü, bir videosunda Ersin Tatar'ın kazanması için dua edilmesini istedi.

'TÜM MESELE KIBRIS'IN ÜZERİNDEN GEÇİYOR'

Cübbeli'nin konuşması şöyle:

"Kıbrıs'ta bu pazar seçim var. Ersin Tatar beyefendinin kazanması için dua etmemiz lazım. Çok önemli. Türkiye'nin bekası için Akdeniz bekası için. Gazze için de çok önemli.

Tüm mesele Kıbrıs'ın üzerinden geçiyor. ABD ne yapmaya başladı Kıbrıs'a üsler kurmaya başladı. İngilizlerin zaten vardı.

Erbakan Kıbrıs'ın tamamını alacaktı. Ecevit ve Demirel'in yüzünden ABD'den korktular yarıda bıraktılar."