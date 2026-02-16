İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi seçimleri sonuçlanmış ve AKP’ye yakın olan Uygarlık Mühendisleri Grubu, 42 oy farkla kazanmıştı. Çağdaş Mühendisler Grubu ise 2.305 oy almıştı.

Böylece odada yeni başkan Mustafa Keleş oldu. Keleş ve listesinin kazandığının kesinleşmesinin ardından seçimin yapıldığı salonda tekbirlerle kutlama sesleri yükselmişti.

CÜBBELİ AHMET'TEN BEDDUA

Öte yandan kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' mahlasıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kazanan ekibi ‘tebrik’ eden bir mesaj paylaştı.

Cübbeli Ahmet, şunları yazdı:

“42 sene sonra solcuların elinden kurtarılıp dindar insanların eline geçen İnşaat Mühendisleri Odası seçimindeki başarıyı tebrîk ediyor ve tekbîr getirenlere hakaret eden dinsizlere: "Allâh-u Ekber sizi çarpsın" diyorum.”