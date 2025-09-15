Düğün Beykoz’daki Çavuşbaşı Kasrı’nda düzenlendi. Cübbeli’nin kızı Yüsra Ünlü 2016’da iş insanı Esat Palazoğlu ile evlenmişti. Düğün Beşiktaş’ta bulunan Four Seasons İstanbul Bosphours Otel’de düzenlenmişti.
Cübbeli Ahmet’in kızı düğünde gelinlik giymiş, çevresinden eleştiriler gelmişti. Eleştirilere yanıt veren Cübbeli Ahmet, “Kızımın gelinlik giymesinden asla razı olmadım” demiş ve şunları söylemişti: “Beceremedik, aciz kaldık. Mum dibine ışık vermez misali, insan kendi çocuğunu yönetmekten aciz kalıyor.”