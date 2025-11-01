Denizli’de bir galerici, dikkat çekmek amacıyla hazırladığı tanıtım videosunda avukat cübbesi giydi ve “Bu arabayı alana bir dosya hediye” şeklinde söylemlerde bulundu.

VİDEOYA TEPKİ YAĞDI

Videonun sosyal medyada paylaşılması kısa sürede yayıldı ve başta avukatlar olmak üzere pek çok kişi tarafından eleştirildi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Galericinin avukat cübbesi giyerek çektiği araç tanıtım videosu sonrası Denizli Barosundan karşı adım geldi. Denizli Barosu, söz konusu davranışın avukatlık mesleğinin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelediğini belirterek galerici hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.