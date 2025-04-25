İstanbul 23 Nisan'da en büyükleri 5.9 ve 6.2 olan çok sayıda depremle sallanırken korku ve paniğe neden oldu. Depremde can kaybı ve yıkım olmazken halk geceyi sokakta, parklarda geçirdi. Deprem sonrası yer bilimciler çıktıkları ekranlarda birbirlerine göndermede bulunurken kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen İsmailağa Cemaati'ne bağlı Ahmet Mahmut Ünlü depremde yıkım olmamasının sebebini kendilerine bağladı.

"1 MART'TA DEPREMLE İLGİLİ BİR RÜYA GÖRMÜŞTÜM"

Ünlü Youtube kanalında yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz, 1 mart gibi, Ramazan-ı Şerifin başında bir rüya görmüştüm depremle ilgili ve anlatmıştım. Hatta iftar sohbetinde anlattım. Hani normal, o zaman perşembe sohbetleri olmadığı için. Yani bir yıkılma olmadığını, işte bir şey olmadığını ama çok korkutulduğumuzu beyan edip, işte 19 Mart'ta, hacet namazı kılalım belaların def-i için sonra toplanmıştık." dedi. Ünlü şu ifadeleri kullandı:

"BİR YIKIM OLMAMASI ONA BİR DELALET VE ALAMET OLDU"

"Hacet namazlarını biliyorsunuz. Kalabalık, binlerce kişinin iştirakiyle kadın erkek kılmıştık. Elhamdülillah Rabbim kabul ve karin eylemişti. Fazlu keremiyle diye, ümitle zannediyoruz. Bu da ona bir delalet ve alamet oldu. Bir yıkım olmaması. Bu arada bazı deprem uzmanları kanallarda konuştular bugün, bir tanesi beklenilen İstanbul depremi de bununla geçmiştir, bu onu savmuştur şeklinde bir ifadede bulundu. Allahu alem tabii Mevla bilir. Ancak bizim dualarımızı hatırlıyorsanız:

"GAZI ÇIKART DA BİZİ YIKMA DİYE DUALAR YAPTIK"

Ya Rabbi, yıkma bizi. Eğer mutlaka bir deprem yapacaksan kaza kaderin, tabii mahtumdur, kesindir. Senin hükmün ... diyorsun Kur'an'da. Kesinleşmiş bitmiştir. Ezeldeki ilim değişmez, o zaman hani ara ara depremleri yapıp gazı yavaş yavaş çıkartarak, aynı böyle tabirlerle hatırlamanız lazım. Gazı yavaş yavaş çıkartarak hani bir kerede 7,5-8 olacağına işte böyle 4'tür, 5'tir, 6'dır. Hani gazı çıkart da bizi yıkma diye böyle dualar yaptık.

"CEMAATİN AMİNLERİNE BAĞLIYORUM"

Tabii benim dualarımın hükmünden bahsetmiyorum. Gerçi Efendi Hazretleri "Duaların müstecaptır" demişti bana bir kere müjde vermişti ama ben onu cemaatin aminlerine bağlıyorum.